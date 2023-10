Für manche ist es schon schön, einmal im Jahr die Möglichkeit zu haben auf einem Kreuzfahrtschiff Urlaub zu machen. Für Marty und Jess Ansen ist es mittlerweile ihr Zuhause geworden. Die Australier leben seit 450 Tagen auf der „Coral Princess“.

Am 16. Juni 2022 war es soweit. Nach der Corona-Pandemie beschloss das Paar, eine Kreuzfahrt zu machen, die zwei Jahre lang gehen sollte. Wie sie auf die Idee kamen? Die beiden haben schon immer gerne Kreuzfahrten gemacht, warum also nicht für eine längere Zeit? Marty sagte also in einem Reisebüro: „Hören Sie, was auch immer kommt, buchen Sie die Kreuzfahrt einfach.“ Ohne zu wissen, ob eine weitere Corona-Welle kommen würde, reiten sie seitdem nur noch die Wellen des Meeres. Das berichtet die australische TV-Sendung A Current Affair.

