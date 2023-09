Ein Busfahrer fährt mit einer Schulklasse am Montagmittag (25. September) über die A1 in Richtung Bremen. Er überholt einen anderen Fahrer, obwohl angeblich ein Überholverbot besteht. Deshalb ruft der die Polizei. Der Busfahrer wird kontrolliert. Dabei stellt sich heraus: Die Anschuldigung des Zeugen ist zwar falsch, denn ein Überholverbot für Busse gibt es in dem Bereich nicht – dennoch endet die Fahrt für den 54-jährigen Busfahrer auf dem Rastplatz Engelmannsbäke in Großenkneten (Landkreis Oldenburg).