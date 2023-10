Dieses Liebesspiel endet nicht mit einem Happy End!

In Argentinien vergnügt sich ein Liebhaber gerade mit seiner Affäre, als plötzlich völlig unerwartet deren Ehemann auftaucht. Der Mann macht kurzen Prozess und ergreift vor dem wahrscheinlich nicht ganz so erfreuten Ehemann die Flucht – nackt! Der will den fremden Eindringling aber nicht einfach so entkommen lassen und eilt hinterher. Die kuriosen Szenen sehen Sie im Video. (kko)