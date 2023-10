Der 61-Jährige ist bereits wegen Sexualdelikten vorbestraft. Zur Tatzeit war er auf einem von der Justizvollzugsanstalt Freiburg genehmigten Ausgang ohne Begleitung in der Stadt. Er soll die Frau am Sonntag unter einem Vorwand in eine Tiefgarage gelockt haben. Dort sei es „unter Anwendung von Gewalt zu einem sexuellen Übergriff gekommen“, so die Behörden.

Die Frau habe sich befreien und Passanten auf sich aufmerksam machen können. Der Täter konnte zunächst flüchten. Einen Tag später nahmen die Ermittler den 61-Jährigen fest.