Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt kann bisher nur einen polizeilichen Einsatz in Zusammenhang mit Victoria Seaways bestätigen. Das Schiff ist am Dienstag (14. November) gegen 17.45 Uhr in Kiel eingelaufen.

Begleitet wurde es dabei vom Bundespolizei-Einsatzschiff Neustadt. Polizei-Hubschrauber sind in Kiel im Einsatz. Die Fähre fährt täglich und ist rund 20 Stunden von Litauen nach Kiel unterwegs. Gegen 18.15 Uhr erklärt die Polizei den Einsatz für beendet.