Drama auf der Aida Perla: Mann fällt von Bord - Großalarm!

Am Sonntagmorgen macht sich unter den Passagieren Unruhe breit. Zuerst soll es eine Durchsage auf Englisch gegeben haben. Mindestens eine Person möge sich bitte telefonisch melden – so haben es zumindest Reisende an Bord verstanden. Kurze Zeit später tönt dann der Alarm: „Mann über Bord“. Eine Aida-Sprecherin sagt zu RTL: „AIDA Cruises bestätigt, dass es Grund zu der Annahme gibt, dass am frühen Morgen des 22. Oktober ein Crewmitglied von AIDAperla in der Straße von England über Bord gegangen ist.“

Nach RTL-Informationen hat der Kapitän das Schiff gegen 10 Uhr deutscher Zeit gewendet. Es war am Mittag noch zu der Stelle unterwegs, an der die vermisste Person vermutet wird. Die Aida-Sprecherin sagt zu RTL: „Der Kapitän und die Crew von AIDAperla haben umgehend und in enger Abstimmung mit den örtlichen zuständigen Behörden alle erforderlichen Rettungsmaßnahmen eingeleitet. Die Suche an Bord bestätigte, dass ein männliches Crewmitglied vermisst wird. Das Schiff wurde sofort gestoppt und ist zur Stelle zurückgefahren, wo der Vorfall angenommen wurde, um sich an der Suche zu beteiligen. Die Suche nach der vermissten Person dauert an.“

Die Aida Perla befindet sich auf dem Weg von Hamburg in die Dominikanische Republik. Zum Zeitpunkt des Zwischenfalls war das Schiff (300 Meter lang, 1.643 Passagierkabinen, Indienststellung 2017) gerade im Ärmelkanal zwischen Großbritannien und Frankreich unterwegs. Die Wassertemperatur beträgt im Ärmelkanal derzeit etwa 14 Grad Celsius. Die Überlebenschancen schwinden minütlich.