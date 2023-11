Auch Christine Leitner bekommt, was sie verdient: Ein riesiges Dankeschön von der Kriminalpolizei und 300 Euro Belohnung. Lisa Mayer, Pressesprecherin des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd zu RTL: „Es geht um Wertschätzung auch, wenn es natürlich nicht das aufwiegt, was diejenige geleistet hat.“ Und weiter: „Das war ein sehr vorbildliches Verhalten von Frau Leitner und es ist heute nicht alltäglich, dass Leute helfen. Viele laufen weg oder schauen weg. Wir appellieren an die Menschen, Zivilcourage zu zeigen.“

Auch wir finden: So viel Heldenmut muss belohnt werden! (sis)