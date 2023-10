Card hatte am Mittwochabend in einem Freizeitzentrum und in einem Grillrestaurant in der Kleinstadt Lewiston das Feuer eröffnet. Anschließend entkam er, seine Spur verlor sich in der waldreichen Umgebung. Schnell identifizierte die Polizei den 40 Jahre alten Reservesoldaten Robert Card als Täter.

Lesen Sie auch: Das wissen wir über den Amokschützen von Maine

Er war Berichten zufolge vor einigen Wochen in psychiatrischer Behandlung und soll sich eingebildet haben, Stimmen zu hören. Ob dies ein Grund für das schreckliche Verbrechen war, blieb zunächst ungeklärt. Medienberichten zufolge hinterließ der Mann eine Art Abschiedsbrief.

Lesen Sie auch: Polizei jagt Massenmörder: Ausnahmezustand in Maine