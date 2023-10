Amira Pochers Söhne sind zwei und fast vier Jahre alt – und selbst überdimensionale Dinosaurier und ein gruseliger T-Rex lassen die Kids absolut kalt! Das wird ihrer Mutter jetzt noch einmal mehr bewusst, als sie alle zusammen die „Jurassic World“-Ausstellung in Köln besuchen.

Lese-Tipp: Viva Las Vegas! Olli Pocher entflieht dem Trennungsschmerz

„Ich, wie ich kurz überlege, ob ich meine Kinder hiermit traumatisiere“, schreibt sie zu einem Video in ihrer Instagram-Story, das bei ihrem Familienausflug entstanden ist. Aber nö, in dieser Hinsicht muss sich die 31-Jährige keine Sorgen machen. „Dann ist mir eingefallen, dass es ja meine sind. Null Angst!! So cool“, freut sie sich eine Sequenz später.