Diesen schrecklichen Unfall wird der 19-jährige Autofahrer wohl nie in seinem Leben vergessen. Er ist am Sonntagabend in Richtung Wassenberg ( NRW) unterwegs, prallt dann auf Höhe der Tankstelle aus ungeklärten Gründen mit der schwangeren Fußgängerin zusammen. Die Ermittlungen zum Unfallhergang sind zwar noch nicht abgeschlossen, jedoch gebe es Hinweise, dass der Fahrer möglicherweise unter Alkoholeinwirkung gestanden hatte, teilt eine Pressesprecherin auf Nachfrage von RTL mit. Eine Blutprobe vom Fahrer sei deshalb entnommen worden.

Das ungeborene Kind starb nach Angaben der Polizei noch an der Unfallstelle. Die Mutter erlag im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen, teilt die Polizei mit.