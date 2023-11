Am Morgen des 25. August 1990 findet ein Spaziergänger in einem Wald bei Röthenbach an der Pegnitz die Leiche von Claudia Obermeier. „Aus der Aktenlage wissen wir, dass Claudia zusammen mit ihrem Ehemann am Tag vor ihrem Auffinden noch am Abend auf einem Fest in Röthenbach war", berichtet Wolfgang Eberle, Leiter der Ermittlungskommission „Flora“, im Gespräch mit RTL. „Das Fest haben sie dann verlassen und sind zusammen zu ihrer Gaststätte, dem Floraheim, gegangen. Dort sei es zu einem Streit zwischen der damals 22-Jährigen und ihrem Ehemann gekommen, „in deren Verlauf der Ehemann auch übergriffig wurde. Er hat Claudia auch geschlagen“. Claudia Obermeiers Mann geht nach Hause; sie bleibt noch und verlässt das Floraheim gegen zwei Uhr.

Lesen Sie auch: Bonner Gericht entscheidet: Detlef M. ist nicht der Mörder von Claudia Otto