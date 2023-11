Als es klingelt öffnet die Zwölfjährige die Tür – ihr Todesurteil!

Heike Wiatrowskis Eltern finden ihr einziges Kind später tot im Wohnzimmer. „Der Leichnam wies zahlreiche Stichverletzungen sowie massive Verletzungen durch stumpfe Gewalt auf“, hieß es dazu in einem Polizeibericht. Wer die Schülerin in ihrem eigenen Elternhaus so bestialisch ermordet hat, ist bis heute nicht geklärt. Nun, 46 Jahre später, wird der Mädchenmord aus der Nähe von Braunschweig am 29. November bei Aktenzeichen XY ausgestrahlt, wie die Polizei Braunschweig im Gespräch mit RTL bestätigt.

