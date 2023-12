Zum Fall: Heike Wiatrowskis Eltern finden ihr einziges Kind am 18. Februar 1977 tot im Wohnzimmer. Der Mord an der Schülerin aus Sickte (Niedersachsen) erschüttert nicht nur Heikes Familie und ihre Freunde, sondern die ganze Region. Der Druck auf die Ermittler ist damals groß, doch bis heute konnte der Mörder nicht gefasst werden. Nach einem ersten Anlauf 1985, der erfolglos blieb, rollte die Polizei den Fall im Jahr 2022 noch einmal neu auf. Die Ermittlungsgruppe Cold Case der Polizei Braunschweig wertete daraufhin Spuren nochmal neu aus, befragte erneut auch Zeugen. Und erzielte einen Forschritt: „Durch zeitintensive, neuartige Analysemethoden ist es dem LKA Niedersachsen gelungen, an 1977 sichergestellten Gegenständen – in diesem Fall an Klebefolien von Fingerabdrücken und Hautschuppen – Teilspuren von männlicher DNA festzustellen“, teilt Nicole Nebendahl, Leiterin der Ermittlungsgruppe Cold Cases auf RTL-Anfrage mit. Es seien derzeit weitere Untersuchungen beauftragt, die noch andauern.

In der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY fragt die Nicole Nebendahl schließlich nach zwei Gegenständen – einem silberfarbenen Ring und einem hellblauen Untersetzer mit Katzenmotiv und dunkelblauer Umrandung. Beide Gegenstände wurden am Tatort gefunden – konnten jedoch nicht Heike Wiatrowski oder ihren Eltern zugeordnet werden. Hatte der Täter die beiden Gegenstände möglicherweise selbst mitgebracht? Auch eine ungewöhnliche Schallplatte im Plattenspieler stellt die Ermittler damals wie heute vor ein Rätsel! Eingelegt war „Hammond and Lowrey – for dancing“ – auch dieser Gegenstand stammt offenbar vom Täter. Hörte er möglicherweise vor oder während der Tat Musik?