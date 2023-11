Und eine Idee haben wir noch für euch: Eine beliebte Variante, die immer wieder hoch im Kurs liegt, ist der Adventskalender aus Klopapierrollen. Jedes Jahr aufs Neue werden uns bei Social Media kreative Vorschläge präsentiert, so auch in diesem Jahr: Wie wäre es also mit einem Adventskalender-Haus oder einem Tannenbaum aus den Rollen, die wirklich jeder zu Hause hat?

Benötigt werden: