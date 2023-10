So packen Sie Ihre Geschenke günstiger ein

So kann ein Geschenkbeutel aus Stoff aussehen. Es gibt sie in verschiedenen Größen, Farben und Materialien zu kaufen.

Mit Sternen, Weihnachtsbäumen oder unbedruckt: Stoffbeutel gibt es in den unterschiedlichsten Mustern, Farben und Größen. Um kleinere Geschenke für die Liebsten einzupacken, eignen sie sich besonders gut. Der nachhaltige Vorteil: Der Beutel kann auch in den nächsten Jahren wieder benutzt werden, um Geschenke einzupacken. Denn die wenigsten von uns benutzen Geschenkpapier wohl öfter – in vielen Fällen ist das ja auch gar nicht mehr möglich.

Tipp: Binden Sie den Beutel mit einem Geschenkband zu. Sie können zum Beispiel eine Schleife binden, wie Sie es auch bei klassischen Geschenken machen würden. Das macht die Beutel noch schöner und individueller. Außerdem können Sie ein kleines Kärtchen mit dem Namen des Geschenke-Empfängers daran festmachen.