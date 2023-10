Lässt sich der Abnehmerfolg mit dem neuen Wirkstoff sogar noch weiter erhöhen? Dem sind Thomas Wadden und seine Kollegen von der University of Pennsylvania auf den Grund gegangen.

806 Adipositas-Patienten nahmen dafür an ihrer klinischen Studie teil. In einer ersten Phase mussten sie zwölf Wochen lang klassisch Diät halten. Wer mehr als fünf Prozent seines Gewichts reduzieren konnte, wurde für die zweite Phase zugelassen. Diese dauerte 72 Wochen an und lief wie folgt ab: Eine Hälfte der Teilnehmer erhielt ein Placebo, während die andere Hälfte einmal wöchentlich eine Spritze mit Tirzepatid verabreicht bekam. Die Dosis wurde von anfänglichen 2,5 Milligramm auf ca. zehn bis 15 Milligramm am Ende erhöht.

Weder die Teilnehmer noch die Studienleiter wussten, wer welcher Gruppe angehört.

Das Ergebnis: Es konnten deutliche Abnehm-Erfolge erzielt werden. Die Gruppe, die den Abnehm-Wirkstoff bekam, verlor rund 21,5 Kilogramm Gewicht, also 26,6 Prozent des anfänglichen Körpergewichts.

All diejenigen, die den Placebo bekamen, nahmen im Laufe der Studie nur 3,8 Prozent ab.

