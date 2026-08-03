Die meisten Tierkrankenversicherungen dürfen Sie nach einem teuren Schadenfall kündigen. Also genau dann, wenn Ihr Hund den Schutz zum ersten Mal wirklich gebraucht hat. Agria macht daraus sein zentrales Versprechen: Der schwedische Versicherer verzichtet auf dieses Kündigungsrecht und wirbt mit Schutz über das ganze Hundeleben. Angeboten werden zwei Stufen, Komfort und Premium. Was dieser Schutz kostet, verrät Agria allerdings erst im Rechner, denn eine öffentliche Preisliste führt der Versicherer nicht.

Agria Tierversicherung im Überblick

Anbieter: Agria Tierversicherung AB, schwedische Aktiengesellschaft, Tochter der Länsförsäkringar-Gruppe, deutsche Niederlassung in Düsseldorf

Agria Tierversicherung AB, schwedische Aktiengesellschaft, Tochter der Länsförsäkringar-Gruppe, deutsche Niederlassung in Düsseldorf Versicherungsarten: Hundekrankenversicherung und OP-Schutz, Katzenversicherung, Pferdeversicherung, Züchterversicherung

Hundekrankenversicherung und OP-Schutz, Katzenversicherung, Pferdeversicherung, Züchterversicherung GOT-Satz: Erstattung bis zum 4-fachen Satz, einschließlich Notdienstgebühr

Erstattung bis zum 4-fachen Satz, einschließlich Notdienstgebühr Jahreshöchstentschädigung Hund: 4.000 Euro (Komfort) und 8.000 Euro (Premium) für tierärztliche Behandlungen, Operationen unbegrenzt

4.000 Euro (Komfort) und 8.000 Euro (Premium) für tierärztliche Behandlungen, Operationen unbegrenzt Zahnbehandlungen: bis 300 Euro (Komfort), bis 600 Euro (Premium) pro Jahr

bis 300 Euro (Komfort), bis 600 Euro (Premium) pro Jahr Erstattungssatz: im Premium-Tarif bis zu 95 Prozent, in Komfort darunter

im Premium-Tarif bis zu 95 Prozent, in Komfort darunter Selbstbeteiligung: keine feste Selbstbeteiligung, maßgeblich ist der Erstattungssatz

keine feste Selbstbeteiligung, maßgeblich ist der Erstattungssatz Wartezeit: 20 Tage bei Krankheit, 0 Tage bei Unfall, 6 Monate für bestimmte Erkrankungen

20 Tage bei Krankheit, 0 Tage bei Unfall, 6 Monate für bestimmte Erkrankungen Kündigung nach Schadenfall: Agria verzichtet auf das Kündigungsrecht

Agria verzichtet auf das Kündigungsrecht Laufzeit: lebenslanger Schutz, kein Ausstieg wegen des Alters des Tieres

lebenslanger Schutz, kein Ausstieg wegen des Alters des Tieres Eintrittsalter: Hunde ab 6 Wochen versicherbar, ein Höchstaufnahmealter veröffentlicht Agria nicht

Hunde ab 6 Wochen versicherbar, ein Höchstaufnahmealter veröffentlicht Agria nicht Praxis- und Klinikwahl: frei

frei Auslandsschutz: bis 12 Monate

bis 12 Monate Vorsorgebudget: bis 100 Euro pro Jahr im Premium-Tarif

bis 100 Euro pro Jahr im Premium-Tarif Beiträge: keine öffentliche Preisliste, nur Rechnerergebnis. Beispiel laut HelloSafe: Labrador Retriever, 3 Jahre, ab 59 Euro im Monat in Komfort und ab 134 Euro im Premium-Tarif

keine öffentliche Preisliste, nur Rechnerergebnis. Beispiel laut HelloSafe: Labrador Retriever, 3 Jahre, ab 59 Euro im Monat in Komfort und ab 134 Euro im Premium-Tarif Kundenbewertungen: 3,5 von 5 bei 129 Bewertungen auf Trustpilot

Ein schwedischer Versicherer mit Niederlassung in Düsseldorf

Der Vertrag läuft über die Agria Tierversicherung AB in Schweden, das Deutschlandgeschäft über die Düsseldorfer Niederlassung. Wichtiger für Sie als der Sitz ist die Eigentümerstruktur.

Agria ist eine Aktiengesellschaft, deren Anteile vollständig bei der Länsförsäkringar AB liegen. Diese wiederum gehört 23 unabhängigen, kundeneigenen Regionalversicherern nach dem Gegenseitigkeitsprinzip. Am Ende der Kette steht damit kein Kapitalmarkt mit Renditeerwartung, und genau das erklärt die Geschäftspolitik: Unter diesem Eigentümerkreis lassen sich langfristige Zusagen leisten, die im deutschen Markt aus der Mode gekommen sind.

Agria ist seit über 130 Jahren im Geschäft und betreut nach eigenen Angaben rund 1,3 Millionen Kunden in Europa. In Deutschland ist der Anbieter stark im Zuchtumfeld verankert, unter anderem über den Züchterclub des VDH und den Agria Breeders Club.

Der Kündigungsverzicht von Agria und der lebenslange Schutz

Das ist der Punkt, an dem sich Agria von fast allen Wettbewerbern unterscheidet. Der Anbieter verzichtet nach einem regulierten Schadenfall auf sein Kündigungsrecht und schließt aus, dass ein Vertrag wegen des Alters des Tieres endet. Der Schutz läuft, solange Sie ihn bezahlen. Lassen Sie sich diese Zusage vor Abschluss in den Versicherungsbedingungen zeigen; sie ist der Grund, aus dem sich der höhere Beitrag überhaupt rechnet.

Warum das mehr ist als eine Marketingzeile, zeigt der Blick der Verbraucherschützer. Die Verbraucherzentrale weist ausdrücklich darauf hin, dass Beiträge mit dem Alter des Tieres steigen und dass Versicherer nach großen Schadensfällen kündigen können. Beide Risiken tragen Sie allein, einen Kontrahierungszwang wie in der gesetzlichen Krankenversicherung gibt es hier nicht.

Arthrose über drei Jahre: was die Agria-Zusage wert ist

Rechnen Sie den Fall einmal durch, für den eine Tierkrankenversicherung eigentlich gedacht ist. Ein Hund bekommt mit sechs Jahren die Diagnose Arthrose. Die Erstdiagnostik mit Röntgen kostet rund 250 Euro. Danach fallen für Schmerztherapie, Physiotherapie und Verlaufskontrollen etwa 90 bis 150 Euro im Monat an, dazu jährlich ein großes Blutbild für 60 bis 150 Euro. Über drei Jahre summiert sich das auf rund 3.700 bis 6.100 Euro.

Entscheidend wird es nach dem ersten teuren Jahr. Ein Versicherer, der sich das Kündigungsrecht nach einem Schadenfall vorbehält, kann dann aussteigen. Der Hund ist acht, hat eine dokumentierte chronische Erkrankung und findet praktisch nirgendwo mehr Anschlussschutz, weil jeder neue Vertrag genau diese Diagnose ausschließt. Die restlichen zwei Jahre Behandlung zahlen Sie vollständig selbst. Das sind bei diesem Verlauf rund 2.300 bis 3.900 Euro.

Gegen dieses Szenario sind 10 bis 20 Euro Beitragsunterschied im Monat, also 360 bis 720 Euro über drei Jahre, eine kleine Zahl. Wer eine Police für die ganze Lebensspanne sucht, bezahlt bei Agria vor allem die Vertragszusage. Wer ohnehin nach ein paar Jahren wechseln würde, zahlt für eine Zusage, die er nie einlöst.

20 Tage Wartezeit, sofortiger Unfallschutz

Bei Krankheit greift der Schutz nach 20 Tagen. Der Marktstandard liegt bei einem Monat, Agria ist hier also rund zehn Tage schneller. Bei einem Unfall gilt keine Wartezeit, der Schutz beginnt mit dem Vertragsbeginn.

Für bestimmte Erkrankungen verlängert sich die Frist auf 6 Monate, branchenüblich die teuren, oft rassetypischen Diagnosen. Halten Sie eine Rasse mit bekannter Vorbelastung, klären Sie vor Abschluss, welche Diagnosen Agria konkret darunter fasst.

Tarifstufen und Leistungsumfang

Agria führt für den Hund zwei Stufen: Komfort und Premium. Vergleichsportale wie HelloSafe listen die untere Stufe teilweise als Standard, gemeint ist dieselbe Stufe. Gehen Sie im Angebot nach dem Leistungsumfang, nicht nach dem Tarifnamen.

Der Unterschied liegt in den Grenzen. Komfort stellt 4.000 Euro pro Jahr für tierärztliche Behandlungen bereit, Premium 8.000 Euro; Operationen sind in beiden Stufen unbegrenzt gedeckt. Für Zahnerkrankungen gilt ein eigener Deckel von 300 Euro in Komfort und 600 Euro in Premium. Premium erstattet bis zu 95 Prozent der Kosten und enthält ein Vorsorgebudget von bis zu 100 Euro im Jahr, Komfort liegt beim Erstattungssatz darunter. Eine feste Selbstbeteiligung kennt keine der beiden Stufen, maßgeblich ist allein der Erstattungssatz.

Drei Anbieter, die dort ansetzen, wo Agria teuer wird

Zwei dieser Anbieter sind dort stärker, wo Agria schwächelt: bei der Preistransparenz, beim Beitragsniveau und bei der Abwicklung. Der dritte gibt dieselbe Kernzusage wie Agria und ist damit die zweite Meinung, bevor Sie sich festlegen.

Dalma: transparente Tarife und digitale Abwicklung

Dalma arbeitet mit klar ausgewiesenen Tarifen und einer durchgehend digitalen Einreichung von Rechnungen. Wer Agria vor allem deshalb kritisch sieht, weil sich der Beitrag erst im Rechner zeigt, sieht bei Dalma schon vor dem Abschluss schwarz auf weiß, was der Schutz kostet.

Dalma: der Beitrag steht vor dem Abschluss fest Dalma weist seine Tarife offen aus und nimmt Rechnungen vollständig digital entgegen. Die Adresse für Halter, die den Preis kennen wollen, bevor sie Daten in einen Rechner eingeben. Jetzt Beitrag berechnen →

Helvetia: Vollschutz unter dem Agria-Premiumniveau

Der PetCare-Vollschutz von Helvetia ist die Adresse für Halter, die einen echten Vollschutz mit ambulanten Leistungen wollen, den Aufpreis für Agrias Vertragszusage aber nicht zahlen möchten.

Uelzener: der zweite Anbieter ohne Kündigung nach Schadenfall

Die Uelzener ist ein alter Spezialversicherer für Tierhalter. Wenn genau diese Zusage Ihr Kaufgrund ist, sollten Sie beide Angebote nebeneinanderlegen, statt sich auf einen Anbieter festzulegen.

4-facher GOT-Satz und die Notdienstgebühr

Agria erstattet bis zum 4-fachen Satz der Gebührenordnung für Tierärztinnen und Tierärzte, einschließlich der Notdienstgebühr. Der zweite Halbsatz ist der praktisch wichtigere. Seit die novellierte GOT am 22. November 2022 in Kraft trat, ist die Notdienstgebühr gesetzlich vorgeschrieben und nicht mehr verhandelbar: 50 Euro netto, also 59,50 Euro brutto, fällig zusätzlich zur eigentlichen Behandlung.

Diese Gebühr trifft jeden Halter, der abends, nachts, am Wochenende oder an Feiertagen in die Klinik muss, und sie fällt bei jedem einzelnen Besuch neu an. Wer mit einem Notfall dreimal in einer Woche vorstellig wird, zahlt sie dreimal. Dass Agria sie mit erstattet, ist keine Selbstverständlichkeit.

Wo der Schutz endet

Agria veröffentlicht keinen vollständigen Ausschlusskatalog; verbindlich ist allein die Liste in den Versicherungsbedingungen. Was Tierkrankenversicherer branchenweit nicht zahlen, ist weitgehend deckungsgleich: Erkrankungen, die vor Vertragsbeginn bestanden oder erkennbar waren, Behandlungen innerhalb der Wartezeiten sowie rein kosmetische Eingriffe. Bei Agria kommt die 6-Monats-Frist für bestimmte Erkrankungen hinzu, die im ersten halben Jahr faktisch wie ein Ausschluss wirkt.

Drei Angaben entscheiden über den Wert Ihrer Police und stehen nirgends öffentlich. Fragen Sie sie im Angebot gezielt ab:

Wie hoch ist der Erstattungssatz in Prozent für genau die Stufe, die Sie abschließen wollen?

Welche Diagnosen stellt Agria unter die verlängerte Frist von sechs Monaten?

Bis zu welchem Alter nimmt Agria Ihr Tier überhaupt auf?

Beiträge und Preistransparenz

Einen Beitrag nennt Agria erst, nachdem Rasse, Alter, Wohnort und Tarifwunsch im Rechner stehen; eine öffentliche Preisliste gibt es nicht.

Als Anhaltspunkt dienen Beispielrechnungen des Vergleichsportals HelloSafe (Stand 02.08.2026), jeweils für ein konkretes Beispieltier:

Labrador Retriever, Welpe mit 6 Monaten: ab 53 Euro im Monat in Komfort, ab 120 Euro im Premium-Tarif

Labrador Retriever, erwachsen mit 3 Jahren: ab 59 Euro im Monat in Komfort, ab 134 Euro im Premium-Tarif

Deutscher Schäferhund, erwachsen mit 3 Jahren: ab 61 Euro im Monat in Komfort, ab 140 Euro im Premium-Tarif

Diese Werte gelten nur für das jeweils genannte Tier und sind kein allgemeiner Einstiegspreis. Komfort bewegt sich im Rahmen marktüblicher Vollschutztarife, der Premium-Tarif mit 120 bis 140 Euro im Monat liegt klar darüber. Wer die Beitragslast in der Premium-Stufe scheut, findet in der Position der Verbraucherzentrale Rückendeckung: Für viele Halter lohnt sich nur der reine OP-Schutz. Rechnen Sie das für Ihren Fall durch, bevor Sie in die höchste Stufe gehen.

Vorleistung: wie die Erstattung abläuft

Agria rechnet nicht direkt mit der Praxis ab. Sie bezahlen die Tierarztrechnung zunächst selbst und reichen sie anschließend zur Erstattung ein. Bei einer Notfall-OP für 2.500 Euro heißt das: Der Betrag muss erst einmal auf Ihrem Konto verfügbar sein oder über eine Ratenzahlung mit der Klinik überbrückt werden.

Genau an diesem Punkt setzt der häufigste Kritikpunkt in den Trustpilot-Bewertungen an, zusammen mit der Dauer bis zur Auszahlung. Wer größere Beträge nicht vorstrecken kann oder will, sollte sich die Alternativen weiter unten ansehen.

Erfahrungen mit Agria: die Bewertungslage in Zahlen

Auf Trustpilot steht Agria bei 3,5 von 5 Punkten aus 129 Bewertungen (Stand 02.08.2026). Für die Branche ein ordentlicher Wert, gemessen an den Tausenden Bewertungen großer Konzernanbieter aber eine dünne Basis. Die Redaktion von HelloSafe vergibt eine eigene Note von 2,9 von 5, das ist eine Redaktionsbewertung und kein Kundenurteil.

Die Eisbaum-Tabelle bewertet Agrias meistgewählte Hundekrankenversicherung mit 56 Prozent. Diese Methode rechnet Beiträge und Leistungen über fünf Jahre gegeneinander und bestraft hohe Beiträge entsprechend. In der Finanztest-Auswertung 5/2025 von Stiftung Warentest liegt für Agria kein Ergebnis vor.

Die Trustpilot-Rezensionen loben wiederkehrend die Zuverlässigkeit bei Langzeitfällen, den deutschsprachigen Service und die Anbindung an das Züchterumfeld. Sie kritisieren ebenso regelmäßig die Vorleistungspflicht, die Erstattungsdauer und das Preisniveau im Premium-Tarif.

Wann sich der Kündigungsverzicht auszahlt, und wann nicht

Dafür spricht:

Kündigungsverzicht nach einem Schadenfall und lebenslanger Schutz ohne Altersausstieg

20 Tage Wartezeit bei Krankheit statt der marktüblichen 30, sofortiger Unfallschutz

Erstattung bis zum 4-fachen GOT-Satz inklusive Notdienstgebühr

Operationen ohne Jahreshöchstgrenze, freie Klinikwahl, Auslandsschutz bis 12 Monate

Keine feste Selbstbeteiligung, versicherbar ab einem Alter von 6 Wochen

Dagegen spricht:

Keine öffentlichen Preise, Beitrag nur über den Rechner

Premium im Beispiel bei 120 bis 140 Euro im Monat, klar über Marktniveau

Vorleistungspflicht statt Direktabrechnung mit der Praxis

Erstattungssatz je Stufe und Höchsteintrittsalter öffentlich nicht ausgewiesen

Schmale deutsche Bewertungsbasis

Agria passt, wenn Sie einen Vertrag für die gesamte Lebensspanne wollen und dafür bewusst mehr zahlen, besonders bei Rassen mit absehbaren chronischen Leiden. Die Gegenargumente wiegen umso schwerer, je kürzer Sie den Vertrag halten wollen.

Häufige Fragen zur Agria Tierversicherung

Bis zu welchem Alter nimmt Agria Hunde auf?

Versicherbar sind Hunde ab einem Alter von 6 Wochen. Eine Altersobergrenze für den Abschluss weist Agria öffentlich nicht aus, fragen Sie sie im Angebot ab. Sicher ist die andere Richtung: Ein bestehender Vertrag endet nicht wegen des Alters des Tieres.

Zahlt die Agria Tierversicherung direkt an den Tierarzt?

Nein. Agria erstattet nach dem Kostenerstattungsprinzip: Sie begleichen die Rechnung in der Praxis und reichen sie danach bei Agria ein. Eine Direktabrechnung zwischen Klinik und Versicherer gibt es nicht. Bei hohen Beträgen sollten Sie mit der Klinik über eine Zahlungsfrist sprechen.

Versichert Agria auch Katzen und Pferde?

Ja. Neben der Hundekrankenversicherung und dem OP-Schutz bietet Agria in Deutschland eine Katzenversicherung und eine Pferdeversicherung an. Dazu kommt eine eigene Züchterversicherung über den Agria Breeders Club, die auf Würfe und Zuchttiere zugeschnitten ist.

Wie hat Agria bei Stiftung Warentest abgeschnitten?

Für Agria liegt kein Ergebnis vor. Stiftung Warentest hat in Finanztest 5/2025, veröffentlicht am 16. April 2025, 121 Tarifvarianten für Hunde-OP-Versicherungen bewertet und beziffert sehr gute Angebote auf 216 bis 403 Euro im Jahr. Die Kranken-Vollversicherung, um die es hier geht, hat die Stiftung ausdrücklich nicht getestet.

Hat die Agria Tierversicherung etwas mit den Agria Werken zu tun?

Nein. Der Name taucht in Deutschland mehrfach auf: bei den Agria Werken, einem Hersteller von Balkenmähern und Einachsern, und bei der Speisekartoffel Agria. Mit der schwedischen Agria Tierversicherung AB haben beide nichts zu tun.

Fazit: Ein Vertrag für zwölf Hundejahre, kein Kampfpreis

Agria verkauft keinen günstigen Monatsbeitrag, sondern einen Vertrag, der hält, wenn es teuer wird. Der Kündigungsverzicht, der lebenslange Schutz und die 20 Tage Wartezeit sind bei einem chronisch kranken Tier mehr wert als jede Beitragsersparnis. Dagegen stehen das Preisniveau im Premium-Tarif und die Pflicht, jede Rechnung vorzustrecken. Wer eine Police für zwölf Hundejahre kauft, ist hier richtig. Wer auf den Monatspreis schaut, findet unter den Alternativen die bessere Lösung.