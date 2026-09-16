Beim klassischen Essen auf Rädern kostet ein Hauptgericht 8 bis 12 Euro, sagen die Johanniter auf ihrer Kostenseite. Was dein örtlicher Anbieter nimmt, erfährst du oft erst am Telefon: Beim DRK steht auf der Seite zum Menüservice nur, dass du die Preise beim zuständigen Kreisverband erfragen sollst. Eine Alternative zu Essen auf Rädern kostet bei den Anbietern, die ihren Preis vorab nennen, 5,94 bis 10,46 Euro pro Gericht. Organisierst du das für einen Elternteil oder für dich selbst, geht es dabei um einen der größten Posten im Monatsbudget. Entscheidend ist am Ende aber eine andere Frage, und die stellt kein Anbieter von selbst: Kocht in diesem Haushalt noch jemand?

Alternative zu Essen auf Rädern, wenn noch jemand kocht: HelloFresh und Marley Spoon

Klassisches Essen auf Rädern richtet sich an Menschen, die selbst nicht mehr kochen. Viele Empfehlungslisten übersehen das und setzen Kochboxen an die Spitze, bei denen jemand am Herd stehen muss. Deshalb ist diese Liste zweigeteilt. HelloFresh und Marley Spoon stehen vorn, weil sie die beste Wahl sind, solange im Haushalt noch jemand kocht, auch ein erwachsenes Kind, das für einen Elternteil mitkocht. Juit, Factor und Bofrost kommen danach und brauchen niemanden am Herd. Wenn der Empfänger allein lebt und nicht mehr kocht, überspring die ersten zwei.

HelloFresh: die breiteste Auswahl, wenn jemand mitkocht

Wenn ein erwachsenes Kind ohnehin zweimal pro Woche für die Eltern mitkocht, ist HelloFresh der pragmatischste Ersatz für einen Menüdienst. Du wählst jede Woche aus über 60 Rezepten und legst zwei Dinge selbst fest: für wie viele Personen geliefert wird, zwei bis vier, und wie viele Gerichte in der Box liegen, zwei bis fünf. Für einen Zwei-Personen-Haushalt bedeutet das in der Praxis, dass du am Wochenende vorkochst, portionierst und die Hälfte kalt stellst.

Pausieren geht wochenweise im Kundenkonto, und das ist bei einem Krankenhausaufenthalt wichtiger als jeder Rabatt. Eine Box pro Woche musst du mindestens abnehmen, sonst läuft das Abo nicht. Den Preis pro Portion nennt HelloFresh erst, wenn du deine Postleitzahl eingegeben hast, denn er unterscheidet sich je nach Boxgröße und Gerichtezahl. Nimm also keine Zahl aus einer Anzeige als Grundlage für deine Monatsrechnung. Aktuell wirbt HelloFresh mit bis zu 120 Euro Rabatt und einem Zwilling-Profimesser für die ersten Bestellungen.

Marley Spoon: für die Person am Herd, die gerne kocht

Marley Spoon lohnt sich, wenn derjenige, der für die Eltern kocht, das gerne tut und auf Bio-Zutaten achtet. Ein Teil des Sortiments ist Bio, und die Rezepte sind eher auf ambitionierte Hobbyköche zugeschnitten. Die Boxgröße stellst du wie bei HelloFresh auf zwei bis vier Personen ein, pausieren lässt sich das Abo ebenfalls. Einen Portionspreis nennt auch Marley Spoon erst nach der Postleitzahl.

Wir setzen Marley Spoon trotzdem hinter HelloFresh, weil die Rezepte mehr Küchenroutine voraussetzen. Wenn das Kochen ein Gefallen ist, den jemand zwischen Arbeit und Heimweg unterbringt, ist das der falsche Anspruch. Auf die ersten fünf Boxen gibt es derzeit bis zu 76 Euro Rabatt.

Wenn niemand mehr kocht: Juit, Factor und Bofrost

Diese drei Anbieter liefern fertige Gerichte, die nur noch warm gemacht werden müssen. Sie sind der eigentliche Ersatz für einen Menüdienst.

Juit: fertig gekocht, in acht Minuten warm

Juit liefert fertig gekochte Gerichte, die laut Anbieter in acht Minuten warm sind. Ab 5,94 Euro pro Gericht ist das gleichzeitig der niedrigste Preis pro Gericht in dieser Liste. Bestellen kannst du einzeln, ab sechs Gerichten pro Box, ohne Abo, das später jemand kündigen muss. Für den Versand kommen 5,99 Euro dazu.

Zusatzstoffe sind laut Juit keine enthalten. In einem Haushalt, der jeden Tag aus derselben Küche isst, wiegt das schwerer als bei jemandem, der einmal in der Woche etwas Fertiges aufwärmt. Der Haken bleibt: Acht Minuten warm heißt, dass jemand ein Gerät bedienen und eine Verpackung öffnen können muss.

Factor: fertige Gerichte nach Ernährungsplan

Factor liefert ebenfalls fertig Gekochtes, sortiert nach fünf Plänen: Ich esse alles, Proteinreich, 550 Kcal Max, Keto und Pescetarisch. Hat der Arzt zu mehr Eiweiß geraten, bekommst du im Plan Proteinreich mindestens 30 Gramm pro Gericht, ohne dass jemand Nährwerttabellen vergleichen muss. Jede Woche stehen 21 Gerichte im Menü, aus denen du fünf bis sechzehn auswählst, je nachdem wie viele Tage abgedeckt werden sollen.

Hier lohnt es sich, größer zu bestellen. Bestellst du fünf Gerichte pro Woche, kostet jedes 10,46 Euro. Ab zwölf Gerichten sind es 8,49 Euro, und daran ändert sich bis zur 16er-Box nichts. Dazu kommen 5,99 Euro Liefergebühr pro Lieferung. Das Abo lässt sich jederzeit pausieren, kündigen oder ändern. Und weil Factor seit Februar 2025 zur HelloFresh-Gruppe gehört, hast du in dieser Liste zweimal denselben Konzern im Rücken, einmal als Kochbox und einmal als fertiges Gericht.

Bofrost: Lieferung an die Tür, ohne Internet und ohne Abo

Bofrost kommt dem klassischen Menüdienst am nächsten: Ein Fahrer kommt zur Tür, bezahlt wird bei der Lieferung per Bargeld oder Lastschrift, und niemand muss dafür ein Kundenkonto anlegen. Für jemanden ohne Smartphone ist das kein Nebendetail, sondern der Grund, warum die anderen vier ausfallen.

Aus rund 3.000 tiefgekühlten Artikeln stellst du selbst zusammen, was gebraucht wird, pro Packung zwischen 2,99 und 9,99 Euro und ohne feste Wochenmenge. Für normale Bestellungen gilt kein Mindestbestellwert. Dafür brauchst du Platz im Gefrierfach, und genau das ist in einer kleinen Küche die eigentliche Hürde.

Portionsgröße, Konsistenz, Erwärmen: die Fragen für Senioren, die keine Anbieterseite beantwortet

Drei Dinge entscheiden im Alltag darüber, ob eine Lieferung funktioniert. Keiner der fünf Anbieter beantwortet sie auf seiner Produktseite, also musst du das selbst prüfen, bevor du dich auf einen Preis pro Gericht festlegst.

Die Portionsgröße ist der erste Punkt. Fertiggerichte sind für einen Erwachsenen mit normalem Appetit kalkuliert. Wer weniger isst, hat täglich Reste im Kühlschrank oder zahlt für Essen, das im Müll landet. Rechne in diesem Fall mit einem Gericht für zwei Mahlzeiten und bestell entsprechend weniger. Ein kalorienreduzierter Plan wie 550 Kcal Max bei Factor ist übrigens kein kleines Gericht, sondern ein Diätplan, und das ist nicht dasselbe.

Beim zweiten Punkt, der Konsistenz, wird es eng. Wenn Kauen oder Schlucken schwerfällt, hilft keiner der fünf Anbieter weiter, denn keiner macht auf seiner Seite Angaben zu passierter oder weicher Kost. Frag dann gezielt beim örtlichen Menüdienst nach einer solchen Variante, bevor du irgendeine Box bestellst. Das ist der eine Fall, in dem der klassische Dienst der modernen Alternative überlegen sein kann, und wir sagen das lieber, als dir eine Box zu empfehlen, die nicht gegessen wird.

Bleibt das Erwärmen. Juit und Factor liefern fertig Gekochtes, bei Juit laut Anbieter in acht Minuten warm, und beides setzt voraus, dass jemand ein Gerät bedienen und die Verpackung öffnen kann. Bofrost kommt tiefgekühlt, braucht also Gefrierfachplatz und mehr Zeit. Und bei den beiden Kochboxen steht am Anfang jeder Mahlzeit ein Mensch am Herd, jede Woche neu.

Was Essen auf Rädern kostet, klassisch und als Alternative

Das Verbraucherinformationssystem Bayern beschreibt Essen auf Rädern (Stand 31.10.2023) als Menüservice, der älteren Menschen fertige Mahlzeiten nach Hause bringt, warm oder gekühlt zum Aufwärmen. Getragen wird das meist von DRK, Maltesern, Johannitern oder Caterern wie apetito, und jeder Kreisverband kalkuliert selbst. Deshalb steht auf der DRK-Seite zum Menüservice auch nur, dass du die Preise dort erfragen sollst.

Eine Größenordnung nennen die Johanniter auf ihrer Kostenseite trotzdem: 8 bis 12 Euro für ein Hauptgericht. Am Wochenende und an Feiertagen verlangen viele Anbieter 0,50 bis 1 Euro Zuschlag pro Menü. Dessert, Suppe oder Salat kosten 2 bis 4 Euro extra, und für die Isobox zum Warmhalten wird bei der ersten Bestellung eine einmalige Gebühr fällig.

Die Pflegekasse übernimmt davon nichts, das halten die Johanniter ebenfalls fest: Essen auf Rädern ist keine Leistung der Pflegeversicherung. Was du einsetzen kannst, ist das Pflegegeld, denn es ist frei verwendbar. Reicht das Einkommen nicht, kann das Sozialamt einen Zuschuss übernehmen, in der Regel nur mit ärztlichem Attest.

Zwei Personen, jeden Tag eine warme Hauptmahlzeit, ergibt 60 Gerichte im Monat. So sieht das bei den Anbietern aus, die einen Preis pro Gericht veröffentlichen. HelloFresh und Marley Spoon fehlen in der Tabelle, ihre Kostenposten haben wir separat aufgeschlüsselt.

Anbieter Preis pro Gericht Eine Box 60 Gerichte, fünf Boxen Juit, 12er-Box ab 5,94 € ab 71,28 € plus 5,99 € Versand ab 386,35 € Factor, 12er-Box 8,49 € 101,88 € plus 5,99 € Liefergebühr 539,35 € Bofrost 2,99 bis 9,99 € pro Artikel kein Portionsmodell nicht vergleichbar

Dieselben 60 Hauptgerichte kosten beim klassischen Menüdienst 480 bis 720 Euro, Zuschläge und Desserts noch nicht eingerechnet. Juit liegt damit selbst gegen das günstige Ende rund 94 Euro pro Monat darunter. Factor bleibt mit 539,35 Euro innerhalb dieser Spanne, am unteren Ende. Dafür bringt der Menüdienst das Essen warm bis an den Tisch, jeden Tag, und das leistet keine Box. Diese Zahlen nimmst du mit ins Telefonat beim Kreisverband, dann weißt du sofort, wo dein örtlicher Anbieter steht.

Wie stark die Boxgröße durchschlägt, zeigt ein zweiter Vergleich: Zwischen den beiden 12er-Boxen liegen im Monat bis zu 153 Euro, und die 8er-Box von Factor kostet mit Liefergebühr 77,91 Euro, während die 12er-Box von Juit ab 77,27 Euro kostet und vier Gerichte mehr enthält.

Unser Rat: Fang mit der kleinsten Box an, selbst wenn der Preis pro Gericht dann höher ausfällt. Ob die Gerichte schmecken und die Portion reicht, klärst du an einer Box und nicht an einem Monat für 539,35 Euro.

So würden wir entscheiden

Es kocht noch jemand regelmäßig: HelloFresh, wegen der über 60 Rezepte pro Woche und weil du die Personenzahl selbst einstellst.

Es kocht jemand, der es gerne tut und Bio will: Marley Spoon.

Es kocht niemand mehr, der Preis zählt: Juit, ab 5,94 Euro pro Gericht und ohne laufendes Abo.

Es gibt eine ärztliche Vorgabe, etwa mehr Eiweiß: Factor, wegen der fünf Ernährungspläne.

Es soll ohne Internet, ohne Konto und ohne Vorkasse gehen: Bofrost.

Häufige Fragen zu Alternativen zu Essen auf Rädern

Was kostet Essen auf Rädern?

Die Johanniter nennen 8 bis 12 Euro für ein Hauptgericht, plus 0,50 bis 1 Euro Zuschlag am Wochenende und an Feiertagen. Einen allgemeinen Preis gibt es aber nicht, weil jeder Kreisverband selbst kalkuliert. Beim DRK steht auf der Seite zum Menüservice nur, dass du die Preise dort erfragen sollst. Bei den Anbietern, die ihren Preis vorab nennen, kostet ein Gericht 5,94 bis 10,46 Euro. Bei Juit und Factor kommen jeweils 5,99 Euro pro Lieferung dazu, und dieser Betrag fällt bei einer kleinen Box genauso an wie bei einer großen.

Zahlt die Pflegekasse Essen auf Rädern bei Pflegegrad 2?

Nein. Die Johanniter halten auf ihrer Kostenseite fest, dass Essen auf Rädern keine Leistung der Pflegeversicherung ist. Einsetzen kannst du das Pflegegeld, weil es frei verwendbar ist, und bei knappem Einkommen kann das Sozialamt mit ärztlichem Attest einen Zuschuss übernehmen. Weil das Pflegegeld nicht zweckgebunden ist, spielt es dabei keine Rolle, ob du damit einen Menüdienst oder eine Juit-Box bezahlst.

Welche Alternative passt, wenn niemand mehr kochen kann?

Juit, Factor oder Bofrost, denn alle drei liefern fertige Gerichte. Ehrlich gesagt gibt es aber eine Grenze: Wenn nicht nur das Kochen wegfällt, sondern auch das Aufwärmen niemand mehr sicher übernimmt, ist keiner der fünf Anbieter die richtige Antwort. Dann brauchst du tatsächlich einen Dienst, der die Mahlzeit warm ins Haus bringt, oder jemanden, der einmal am Tag vorbeikommt.

Muss man weiterzahlen, wenn jemand ins Krankenhaus kommt?

Bei keinem der fünf zahlst du für eine Woche, in der niemand isst. HelloFresh pausierst du wochenweise im Kundenkonto, das Factor-Abo lässt sich jederzeit pausieren, ändern oder kündigen, Marley Spoon lässt sich ebenfalls pausieren. Bei Juit und Bofrost stellt sich die Frage nicht, weil beide ohne Abo funktionieren und du einfach nichts bestellst. Wie die Fristen bei den Anbietern mit Abo im Detail laufen, steht in unserem Überblick zum Kochbox-Abo.