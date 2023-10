Hier hängt ein Bild zu viel!

So viel Wirbel wird sonst nur um international bekannte Kunstwerke wie die Mona Lisa gemacht. Doch diesmal steht ein gänzlich unbekanntes Bild in der Bundeskunsthalle in Bonn im Mittelpunkt. Denn beim Abbau einer Ausstellung haben Mitarbeiter das Werk ganz plötzlich entdeckt, weil es dort eigentlich gar nicht hingehört.

