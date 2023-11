„Wir wollen ein Pups-Video!“

Ja, ihr habt richtig gelesen. Genau das ist es, was sich ein Teil von Steph Oshiris Followern wünscht. Die Tiktokterin und Curvy Model kann selbst kaum glauben, was sie da in den Kommentarspalten ihrer Videos liest. Doch: Ganz abgeneigt ist sie nicht.

RTL.de ist jetzt auch bei WhatsApp - HIER direkt ausprobieren!