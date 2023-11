Es mag sich kompliziert anhören – und das ist es tatsächlich auch! Aber von Anfang an: Im Podcast „Die Pochers! Frisch recycelt“ quatschen Oliver Pocher und Sandy Meyer-Wölden über die aktuelle Wohnsituation. „Amira ist ja quasi in UNSEREM alten Haus, in dem ich quasi meine beiden ersten Schwangerschaften verbracht habe“, gibt die erste Ex-Frau des Comedians im Gespräch preis. „Und unsere Kinder sind dort aufgewachsen“, ergänzt Olli.

Als Sandy jetzt die Aussprache mit Amira gesucht hat, habe sie sie darum gebeten, sich einmal in ihrem alten Häuschen umschauen zu dürfen. „Ich wollte einfach noch mal sehen, was sich da verändert hat und einfach auch noch mal die Kinderzimmer sehen. Es ist etwas anderes, wenn da fremde Leute drin leben würden. Aber wenn dann deine Kinder im Schlafzimmer unserer Kinder sind und Amira in dem Haus lebt, in dem wir gelebt haben...“, versucht sie Olli ihre Gemütslage zu erklären: „Das war irgendwie schon ein komisches Gefühl, in dem Haus zu sein, wo alles anfing… und auch aufgehört hat, und in dem Amira jetzt lebt. Also das ist wirklich an Absurdität nicht mehr zu überbieten.“

Doch ist es! „Was ja auch noch interessant ist, dass Hima, Amiras Bruder, ja bei dir lebt“, verrät Sandy weiter und macht das Wohnwirrwarr damit perfekt: „Amira ist jetzt diese Woche allein in unserem alten Haus und wir haben sieben Kinder hier – und Amiras Bruder ist auch bei uns. Das kann man sich nicht ausdenken.“