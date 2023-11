Der Tag beginnt, die Sonne scheint 🌞 und wenn auch mal der Himmel weint, 🌧️ dann denk an mich und glaube mir, ich schick die Sonne schnell zu Dir. ❤️

Wenn früh am Morgen dein Handy piept, ist jemand froh, dass es dich gibt. 📱😊

To do für heute: Aufstehen, an etwas Schönes denken und Gutes tun. 💗