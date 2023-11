Denn Schumi nahm 1990 und 1991 vor seinem Durchbruch in der Formel 1 ebenfalls im Sportwagen Platz. Beim Mercedes-Junior-Team und mit Autos von Peter Sauber nahm er mit seinen Kollegen Heinz-Harald Frentzen und Karl Wendlinger an bekannten Langstreckenrennen unter anderem in Le Mans teil. Nun misst sich auch sein Sohn auf diesem Gebiet – in Gedanken ganz fest bei seinem Vater.

Zur Langstrecken-WM WEC habe er nur einen Bezug, erklärt Mick Schumacher in einer Medienrunde am Donnerstagvormittag: dass sein Vater dort gefahren ist. Er sagt: „Jetzt selbst dort einsteigen zu können, ist ein sehr interessanter Faktor, weil Papa da auch gefahren ist.“

Micks Entscheidung fußt auch auf anderen Gründen. „Im Endeffekt ist die WEC eine Meisterschaft, die sehr am wachsen ist. Viele Hersteller tendieren aktuell dazu, im Hypercar einzusteigen“, sagt er. „Das bringt viel mit für den Sport und es ist eine gute Position für mich hier.“ Dennoch sitzt Schumi jr. bald viel mehr im Flieger. „Das wird ein langes, anstrengendes Jahr“, weiß Mick. Aber die Freude überwiegt: „In erster Linie ist es für mich wichtig, wieder Rennen zu fahren.“