Er steigt wieder ins Cockpit! Mick Schumacher hat einen neuen Job

Der französische Hersteller Alpine verkündete am Mittwoch die Verpflichtung für die kommende Saison der Langstrecken-WM und peilt mit dem Deutschen unter anderem einen Start beim prestigereichen Klassiker in Le Man an. „Ich habe den Rennsport in diesem Jahr schmerzlich vermisst“, sagte Schumacher: „Das ist es, was ich seit meiner Kindheit liebe und es war manchmal schwierig, den anderen Fahrern auf der Strecke zuzusehen.“

Das Vertrauen in Schumi jr. und dessen Fähigkeiten ist groß! Im Oktober hatte Schumacher in Jerez Testfahrten für Alpine im neuen Hypercar der Franzosen absolviert und dabei überzeugt. „Wir waren sehr zufrieden mit seiner Leistung und mit der Art und Weise, wie er mit dem Team umgegangen ist. Ich glaube, er war auch zufrieden“, hatte Alpines Teamchef Bruno Famin Anfang November am Rande des Großen Preises von Mexiko gesagt.