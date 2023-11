Für Glock ist Schumi eine absolute Legende: „Micheal Schumacher ist für mich der beste Fahrer aller Zeiten. Er war mein Held. Es gibt verschiedene Ikonen der Formel 1 aus verschiedenen Epochen – wir hatten Ayrton Senna, und dann kam Michael und veränderte das Spiel. Für mich ist er ein Held und er war so einflussreich, als ich aufwuchs.“

Seine schönste Erinnerung an Schumi: dessen Liebe zum Detail. „Ich verbrachte viel Zeit abseits der Strecke mit Michael, und es spielte keine Rolle, was wir taten. Er war immer so genau und geradlinig. Er hat alles zu 100 Prozent gemacht, egal ob er auf dem Mountainbike saß oder aus einem Flugzeug sprang! Er war in allen Bereichen herausragend.“

Es sind schöne Erinnerungen, die für immer bleiben. (nlu)