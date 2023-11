Houstons Polizeichef Troy Finner lobt den Helden in höchsten Tönen: „Er hatte in seinem Leben Probleme mit der Strafverfolgung, aber am Samstag zogen er und einige andere Bürger zusammen mit unseren Beamten ihn in Sicherheit, als er zu Boden ging“, so Finner. „Das möchte ich feiern.“

Er nennt Lally ein Musterbeispiel für einen Menschen, der sich rehabilitiert habe. „Menschen machen Fehler. Aber er hat sich geändert“. Die Polizei werde sich noch Zeit nehmen, Lally offiziell zu danken, so der Chef-Polizist weiter. Warum Lally mit dem Gesetz in Konflikt kam, ist nicht bekannt.

Lese-Tipp: Es war ihr gemeinsamer Wille: Frau erschießt todkranken Ehemann im Krankenhaus

Der verletzte Polizist wird nach der Schießerei ins Krankenhaus gebracht und operiert. Es geht ihm bereits besser, berichtet die New York Post. Der 29-jährige Vater eines kleinen Kindes sei außer Lebensgefahr. Auch der Autodieb kommt ins Krankenhaus, wo er stirbt. Ob an den Folgen des Unfalls oder der Schießerei, geht aus den Berichten nicht hervor.