Kirmesbesuch endet im Horror!

Für eine 16-Jährige sollte es ein lustiger Abend werden. In Thailand steigt das Mädchen in das Fahrgeschäft verrückte Welle. Doch während die Attraktion gerade Fahrt aufnimmt, rutscht die Jugendliche aus dem Sicherheitsgurt und stürzt in die Tiefe. Den dramatischen Augenblick und wie es ihr jetzt geht, sehen Sie im Video.

