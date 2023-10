Nach weiteren Polizeiangaben vom Montag ist das Fahrgeschäft ist Hindernisparcours, an dessen Ende sich ein Freefall-Tower in ca. zehn Metern Höhe befindet. Den Ermittlungen nach betrat der 39-Jährige den Bereich des Towers und stürzte beim Zurücktreten in die Tiefe.

Zunächst wurde angenommen, dass es sich bei dem Verstorbenen um einen Kirmesgast handelt. Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus: Der 39-Jährige könnte auch ein Mitarbeiter gewesen sein. Die Ermittlungen laufen laut Polizei noch.