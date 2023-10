Bereits vor dem Hinweis des Anglers hatten Beamte einen 3,5 km langen Abschnitt der Lahn durchsucht. Ende Juli erklärte die Polizei die Großaktion mit Hubschraubern, Spürhunden Booten und Tauchern zunächst für beendet, es sollte fortan nur noch punktuelle Suchaktionen geben. Der konkrete Hinweis des Anglers und auch die TV-Sendung „Aktenzeichen XY“ Mitte September brachten nun wieder Schwung in den Fall und die Suche nach der Vermissten. Am 25. September suchte die Polizei rund um eine Badeinsel in Runkel. Doch auch dieser dreistündige Taucheinsatz blieb ohne Erfolg.



Rahel M. soll laut Staatsanwaltschaft aus einem „schwierigen Umfeld“ stammen. Sie stehe sicherlich nicht so fest im Leben wie der eine oder andere, so Oberstaatsanwalt Dominik Mies. Die 34-Jährige soll Kontakt zu Drogen gehabt haben.