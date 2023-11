Shannon O. wurde in 63 Anklagepunkten angeklagt – darunter Kindeswohlgefährdung und Beihilfe zu sexuellen Übergriffen, heißt es in Medienberichten. In ihrem 4,7 Millionen Dollar teuren Haus in Los Gatos ( Kalifornien) und teils in Airbnb-Wohnungen soll sie Minderjährige im Alter von 13 bis 15 Jahren unter Druck gesetzt haben, bis zur Bewusstlosigkeit Alkohol zu trinken – und miteinander Sex zu haben, heißt es in einem Bericht der Daily Mail.

In einem Fall im Dezember 2020 soll sie einem Jungen ein Kondom in die Hand gedrückt haben und ihn in einem Raum mit einem betrunkenen Mädchen gestoßen haben. Beide seien minderjährig gewesen. Das Mädchen sei dann ins Badezimmer geflüchtet und habe sich dort eingeschlossen, heißt es in den Gerichtsakten. Außerdem soll die Angeklagte einen betrunkenen Teenager beobachtet und dabei gelacht haben, als er offenbar ein junges Mädchen im Bett sexuell misshandelte, so die Anklage.

„Sie ist eine Bedrohung für die Gesellschaft und es geht ihr offensichtlich nicht gut. Je mehr über ihre Verhaltensweisen herauskommt, desto besser“, sagt die Mutter eines jugendlichen Opfers.