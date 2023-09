Lebenslange Haft wegen Mordes mit Nötigung und Entziehung Minderjähriger. Besondere Schwere der Schuld mit anschließender Sicherungsverwahrung – ein Urteil, das es in sich hat.



Nach 13 Verhandlungstagen wird Ayleens Mörder Jan Heiko P. heute am Landgericht Gießen verurteilt. Die 14-Jährige war im Juni 2022 tot in einem See in Hessen gefunden worden.