Urlaub statt Ferien und keine Noten

Reisen unabhängig von den Schulferien der Kinder, das kingt doch toll, oder? An der Universitätsschule in Dresden ist genau das dank eines Pilotprojekts möglich. Eltern können dort einen Teil der Ferien selbst bestimmen. Außerdem lernen die Schüler in Projekten und Workshops statt im Frontalunterricht. Was sonst noch anders ist und was die Schüler selbst von dem Pilotprojekt halten, erfahren Sie im Video.