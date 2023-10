Natürlich werden nicht wenige Männer darauf verweisen, dass ihre Frauen ja nur in Teilzeit und sie selbst Vollzeit arbeiten – ein Modell, das auch in Deutschland immer noch weit verbreitet ist.

Ich für meinen Teil muss zugeben: Der sogenannte Mental Load liegt tatsächlich allermeistens bei den Frauen. Was gilt es auf dem Schirm zu haben, was muss alles erledigt werden, wer kann welche Aufgaben übernehmen – all das bewältigen Frauen oft wie selbstverständlich. Und am Ende des Tages sind sie genauso platt wie durch einen Vollzeitjob. Nur für deutlich weniger Gehalt.

Lese-Tipp: Familienministerin fordert: Männer sollten selbstverständlich die Hälfte der Hausarbeit machen!

Da gibt es also keine Entschuldigung. Es sei denn, die Rollenverteilung ist so besprochen und so von beiden Seiten „unterschrieben“. Soll es ja auch geben.