Es ist ein absoluter Schock für den Fahrer eines Alfa Romeo!

Am Dienstag (23. Oktober) wird er von einem SUV gerammt und in den Straßengraben befördert. Der Unfall auf dem Highway I-10 in Los Angeles war aber gar kein Unfall, sondern entpuppt sich als waschechter Raubüberfall. Ein vorbeifahrender Autofahrer filmt die Szene. Die Bilder, die an einen Actionfilm erinnern, sehen Sie im Video!