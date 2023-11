Emma bemerkte die Person, als sie „ungefähr in der Mitte vom Wald“, war. So erzählte sie es im gemeinsamen Interview mit ihrem Vater Thomas Uhlig. Sie habe versucht, den Mann zu treten und laut um Hilfe geschrien. „Ich wollte wegrennen, aber diese Person hat mehrfach versucht, mich in den Busch zu zerren“, so die Zwölfjährige. Einer Spaziergängerin hat sie es wohl zu verdanken, dass nichts Schlimmeres passiert ist, denn die Frau hörte irgendwann ihre Schreie.

„Sie hat den Mann angeschrien und versucht, von mir wegzurerren“, sagte Emma. Der Unbekannte sei dann geflüchtet. Die Frau habe sie anschließend bis zur Straße begleitet und die Polizei gerufen. Ihr Vater ist sicher: Der Unbekannte wollte seine Tochter vergewaltigen. "Er hat weder ans Handy noch ans Geld gewollt", sagte Uhlig. Mit einem Aushang an mehreren Bäumen in dem Waldstück habe er schließlich nach der Frau gesucht. Wenig später habe sie sich auch bei ihm gemeldet, erzählte er. „Ich bin dankbar für diese Zeugin“. Jetzt will er andere Eltern und Kinder warnen.

