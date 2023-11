„Das hätte er besser nicht getan", schreibt die Polizei. Denn in der Sendung wurde ein Raubüberfall auf ein Juwelengeschäft gezeigt, an dem der 55-Jährige beteiligt gewesen sein soll. Und so konnte der Mann zur besten Sendezeit sich selbst beim Juwelenklau zusehen – seine Frau allerdings auch.

Sie fackelte nicht lange und lieferte ihren Ehemann bei der Polizei ab. Er sitzt inzwischen in Untersuchungshaft, die Ermittlungen gegen ihn laufen.

Lesetipp: Cold Case Claudia Obermeier: Trauen sich Mitwisser aus der Deckung?