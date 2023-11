Dieses flauschige Trend-Teil wird so schnell nicht aussortiert!

Auch in diesem Winter tragen wir wieder Teddymäntel – und das zu Recht, schließlich sind die Teile kuschelig und stylisch zugleich und somit ein absolutes Fashion-Must-Have. Das Coole: Das It-Piece in Midi-Länge steht einfach jeder Frau, die Körpergröße ist dabei völlig egal. Was für den perfekten Schnitt gilt und was ihr beim Kombinieren beachten solltet, zeigt Mode-Expertin Anne Engel im Video. (vdü)

