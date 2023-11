Rückblick: Der Angeklagte soll am Abend des 2. März 2022 mit mehr als 250 Kilometer pro Stunde über die A7 gerast sein. Er verliert die Kontrolle über den Sportwagen – warum, ist unklar. An der Ausfahrt Marmstorf gerät er auf den Ausfädelungsstreifen, prallt gegen den Kleinwagen eines 54-Jährigen. Der Opel knallt gegen die Leitplanke, durchbricht sie und wird in mehrere Teile zerrissen. Er schmettert gegen mehrere Bäume. Der 54-jährige Fahrer stirbt noch am Unfallort.

