Zahlreiche Polizisten sind seit Tagen in der Region unterwegs und überprüfen alle infrage kommenden Mercedes-Fahrzeuge. „Das sind rund 1.000 Fahrzeuge“, sagt Polizeisprecher Albert Seegers zu RTL. Dabei geht es zunächst um Autos mit Kennzeichen aus Delmenhorst (DEL), Bremen (HB) und der Stadt sowie dem Landkreis Oldenburg (OL). Nach RTL-Informationen geraten Halter, die nicht kooperativ sind, in den besonderen Fokus der Ermittler. Das gilt auch für Besitzer von Mercedes-Geländewagen, die nicht zu Hause sind.

Auch die Frau des getöteten Fußgängers appelliert an den Totraser oder die Totraserin und die Bevölkerung. Bei Facebook schreibt sie: „Ich bin völlig zerstört, habe die Liebe meines Lebens, meinen Seelenverwandten, meinen Partner, Geliebten, Fels in der Brandung (...) verloren. [...] „Ich will hiermit keine Aufmerksamkeit für mich oder Mitgefühl, ich will nur DEN/DIE VERURSACHER/-IN mit eurer Unterstützung finden.“ Die Beamten sind sich sicher: „Wir sind mit dem Fund des Fahrzeugs heute einen riesigen Schritt weitergekommen!“

Die Polizei hat ein Hinweisportal geschaltet. Wenn ihr etwas wisst oder Fotos oder Videos von dem Mercedes gemacht habt, ladet sie bitte weiterhin hier hoch.