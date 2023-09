Der einjährige Nick* weint bitterlich. Doch Beate* und die anderen Erzieherinnen nehmen ihn nicht in den Arm, sondern lassen ihn auf der mit einer Matratze ausgestatteten Fensterbank liegen, setzen ihre Mittagspause am Handy fort, äffen ihn sogar nach. Eine Situation, die „Team Wallraff“-Reporterin Alesia bei ihrem Undercover-Einsatz als Kita-Mitarbeiterin nur schwer ertragen kann – doch auch als Erwachsene fühlt sie sich von Beates strenger Art eingeschüchtert. Erst nach elf Minuten beruhigt Beate den aufgelösten Jungen. Welche Folgen kann so etwas für ein Kind haben?