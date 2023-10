Bisher galt: Ein Glas Wein oder zwei Bier am Tag sind okay. Doch nun haben Experten die Richtlinien für Alkoholkonsum für erwachsene Menschen angepasst. Die deutsche Hauptstelle für Suchtfragen (DHS) empfiehlt eine grundsätzliche Reduzierung des Alkoholkonsums von jeder Person. „Am besten ist es, keinen Alkohol zu sich zu nehmen“, heißt es in den neuen Richtlinien. Bedeutet das auch das Aus fürs Feierabendbierchen? Was es mit den neuen Richtlinien auf sich hat, lesen Sie hier.