Frage: Liegt das am Stoffwechsel, also passt der sich an?

Grebe: Mit Stoffwechsel hat das gar nichts zu tun, sondern mit Enzymen in der Leber. Diese sind entscheidend dafür verantwortlich, wie schnell und in welchem Umfang Alkohol abgebaut wird.

Wie ausgeprägt die Aktivität dieser Enzymsysteme ist, ist genetisch festgelegt und individuell unterschiedlich. Eine Gewöhnung an Alkohol kann aber dazu führen, dass sich mehr solcher Enzyme bilden und der Alkohol in der Leber dann schneller abgebaut wird. Die höhere Toleranz führt auch dazu, dass Rauschsymptome wie unsicheres Gehen, Benommenheit oder verschwommene Sprache später auftreten.