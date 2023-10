Sterneküche statt Convenience-Essen! Starköche kochen in deutschen Krankenhäusern

Jeder, der schon einmal in einem Krankenhaus war, wird den schlechten Ruf deutscher Krankkenhauskost wahrscheinlich bestätigen. Ein Grund für das meist karge Essen ist das Budget. Laut einer Studie der Deutschen Krankenhausgesellschaft von 2019 lagen die durchschnittlichen Ausgaben pro Patienten und Tag bei gerade einmal 5,14 Euro – für Frühstück, Mittagessen, Abendbrot und Zwischenmahlzeiten.

Dass hochwertiges Klinik-Essen jedoch nicht unbedingt teuer sein muss, davon ist Ralf Meyer überzeugt. Er hat bereits in Top-Hotels gekocht und stand schon in Küchen mit drei Michelin-Sternen. Inzwischen leitet er eine Krankenhausküche und kocht für Menschen, die sich das Restaurant, in dem sie essen, leider nicht aussuchen können. Wie er mit wenig Geld qualitativ gutes Essen kocht und warum immer mehr Kliniken Spitzenköche engagieren, erfahren Sie im Video. (kko)

