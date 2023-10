Für die Chili-Soße müssen Kunden jetzt tief in die Tasche greifen. In vielen US-Supermärkten gibt es das Produkt gar nicht mehr zu kaufen. Der Grund ist schnell erklärt: Es gibt einfach zu wenige Chilis. „Obwohl in der vergangenen Herbstsaison ein Teil der Produktion wieder aufgenommen wurde, verfügen wir weiterhin über ein begrenztes Angebot, das sich weiterhin auf unsere Produktion auswirkt“, so der Hersteller Huy Fong Foods im Interview mit CNN. Das liegt auch an einer derzeitigen Dürre in Mexiko.

Das US-Unternehmen hatte in den vergangenen Jahren immer mal wieder mit einer Chili-Knappheit zu kämpfen.

