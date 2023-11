Schnäppchenjäger

Ein Blick in die Werbeprospekte kann sich durchaus lohnen. Gerade bei Produkten mit einem langen Mindesthaltbarkeitsdatum ist es sinnvoll, diese dann auf Vorrat zu kaufen. Ein weiterer Tipp: Nähern sich Frischwaren wie zum Beispiel Joghurt dem Ende des Mindesthaltbarkeitsdatums, werden diese auch oftmals noch reduziert und man kann einige Cent sparen.

Einkauf kurz vor Ladenschluss

Dieser Tipp gilt nicht nur für den Supermarkt, sondern auch für den Wochenmarkt. Kurz vor Marktschluss gibt es viele Produkte wie Obst und Gemüse zum halben Preis und es kann ordentlich gespart werden. Im Supermarkt kann man am Abend und besonders am Samstagabend noch wahre Schnäppchen machen. Viele verderbliche Lebensmittel werden dann nämlich nochmal ordentlich reduziert.

Discounter

Günstige Anbieter haben oft einen zu Unrecht schlechten Ruf, doch bei der Grundversorgung stimmt die Versorgung zumeist. Ein Umstieg von großer Supermarktkette zum Discounter kann so einige Euro beim Einkauf einsparen.

Die richtige Abteilung ist entscheidend

Nüsse haben sich zu einem echten Trendprodukt entwickelt und das zeigt sich auch beim Preis. Beim Einkauf von Mandeln und Walnüssen kann man richtig Geld sparen, wenn man sie nicht in der Snackabteilung, sondern in der Backabteilung kauft. Dort findet man in der Regel immer günstige Produkte von Eigenmarken und der Vorteil ist außerdem, dass diese meist unbehandelt sind und sich daher perfekt als Beigabe zu Salaten und anderen Gerichten eignen. (mne)