Kritiker werfen einigen Sparkassen schon länger vor, keine oder kaum Zinsen an den Kunden weiterzugeben. Bisher hatten Sparkassen-Vertreter das Vorgehen verteidigt. Doch Sparkassen-Chef Schleweis hat diese Linie jetzt verlassen. „Wenn wir aber den Eindruck hinterlassen, Sparsamkeit nicht mehr zu belohnen, dann nagt das an unserer DNA, eine Institution zum Sparen zu sein", sagt Schleweis am Donnerstag (05. Oktober) bei einer internen Konferenz des Sparkassen-Fondsanbieters Deka, wie das Handelsblatt berichtet. Die Sparsamkeit der Kunden müsste stärker belohnt werden.

