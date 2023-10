Die junge Frau hat am Montag (16. Oktober) einen Termin in einem Studio im Dresdner Westen. Hier will sie sich zwei Tattoos stechen lassen. Doch während der Tätowierer sie gerade mit einer Nadel tätowiert, belästigt er die Frau sexuell, schreibt die Polizei und Staatsanwaltschaft Dresden in einer gemeinsamen Mitteilung. Die 20-Jährige ist schockiert und kann sich nicht wehren. Der 52-Jährige soll währenddessen einfach mit der Tätowierung weitergemacht haben.

