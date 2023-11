Sechsjähriger schießt auf Lehrerin - jetzt muss seine Mutter ins Gefängnis

Bei der Tat Anfang des Jahres in der Schule in Newport News hatte das Kind seiner Lehrerin in die Brust geschossen. Der Schuss hatte ihre Hand durchschlagen, an der sie sich in der Folge mehrfach operieren lassen musste. Außer Abigail Zwerner wurde niemand verletzt. Sie hatte noch alle Schüler aus dem Klassenzimmer bringen können.

Lese-Tipp: Angeschossenen Lehrerin spricht erstmals über Tat

Später klagte sie in einem Zivilverfahren gegen die Schule auf Schadenersatz in Millionenhöhe. Das Verfahren läuft noch.

Der Direktor der Schule war noch im Januar entlassen worden. Grund: Die Schule ignorierte mehrfach Warnungen über den als auffällig bekannten Jungen. Am Tag vor den Schüssen auf Zwerner soll er damit gedroht haben, eine andere Lehrerin anzuzünden. Zudem soll bekannt gewesen sein, dass er öfter eine Waffe mit zur Schule brachte.