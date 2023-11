Schulbus rutscht in Abwassergraben: Viele Kinder verletzt!

Unter den Verletzten ist auch der 52-jährige Busfahrer. 30 Menschen sollen sich nach Angaben der Polizei zum Zeitpunkt des Unfalls in dem Schulbus mitgefahren sein. Warum er von der Fahrbahn abkam, ist derzeit noch unklar. Ein Fahrfehler könnte nach ersten Erkenntnissen der Ermittler aber die Ursache gewesen sein.

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften war bis zum Nachmittag vor Ort. Für Eltern und Kinder richteten die Behörden eine Betreuungsstelle ein. An dem Bus entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 50.000 Euro.



