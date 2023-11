Amira und Sandy hatten eigentlich ein enges Verhältnis zueinander, doch nach der offiziellen Trennung im August bekam die einstige Freundschaft erste Risse. Dass Sandy angeblich ohne Rücksprache mit Amira ihren Platz im Podcast mit Oliver Pocher einnahm, brachte das Fass offenbar zum Überlaufen: Amira entfolgte Sandy auf Instagram und kündigte ihr die Freundschaft! Vor wenigen Tagen suchte Sandy das Gespräch mit Amira, um wieder „ein bisschen Ruhe in die Veranstaltung zu bringen“. Mit dieser Ruhe könnte es allerdings schon wieder vorbei sein!

Oliver Pocher veröffentlichte jetzt einen Ausschnitt aus seinem Bühnenprogramm, in dem er erneut Motivationstrainer Biyon Kattilathu (39) auf die Schippe nimmt. Während Amira wohl herzlich wenig darüber lachen kann, findet Sandy das Video offensichtlich ziemlich lustig. So kommentiert sie den Auftritt mit drei lachenden Emojis. „Das zum Thema Frauen-Solidarität“, antwortet daraufhin eine Userin. „Amira ist diejenige, die euch wieder näher gebracht hat, um eine Patchwork-Familie führen zu können. Bis zur Trennung auch erfolgreich. Und jetzt fällst du ihr in den Rücken?“

